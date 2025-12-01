タレントの柳原可奈子（39）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。夫との日常を明かした。19年に結婚をした夫はサラリーマンで一緒にテレビを見たりする時間が楽しいとし、「旦那さん、この間、『北川景子さんがきれい』って言ってて、『ちょっとジェラシー焼いちゃう』なんて言って、次の朝、雑誌の北川景子さんのところ切り抜いて、耳にゴム付けて、北川景子さんのお面作って