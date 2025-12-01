6速MTのみ！ マツダ新「究極ロードスター」が凄い！マツダは2025年10月24日、「ロードスター」の限定モデル「マツダスピリットレーシングロードスター」の予約受注を開始しました。2200台限定生産でありながら、今もまだマツダ販売店で予約可能です（11月28日現在）。【画像】超カッコいい！ これがマツダ新「究極ロードスター」です！（80枚）一体どのようなクルマなのでしょうか。6速MTのみ！ マツダ新「究極ロードスター