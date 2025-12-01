鳩山由紀夫元首相が１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。歌手・浜崎あゆみが11月29日に開催予定だった中国・上海公演を中止としながらも〝無観客ライブ〟を敢行したことについて「感激した」と絶賛し、返す刀で高市早苗首相への批判と台湾問題に対する「あいまい戦略」を提言した。 【写真】中国領事「首切り」発言にさすがの蓮舫氏も怒った！中国語で抗議 高市首相は11月7日の衆院予算委員会で、立憲