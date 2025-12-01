富士フイルムは12月1日、コンパクトデジタルカメラ「X half」の購入で15,000円をキャッシュバックする「X half クリスマスキャンペーン」を開始した。期間内に購入のうえ申し込むと、15,000円をキャッシュバックする。購入対象期間は2025年12月31日まで。ハーフサイズのフィルムカメラ特有のアナログな写真表現や撮影体験をデジタルで再現した「X half」キャンペーンの応募は、フジフイルムモールから「FUJIFILMメンバーズ」への会