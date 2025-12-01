サッカーJ1リーグの清水エスパルスが1日、依田光正コーチ、上野優作コーチ、古川昌明GKコーチ、古邊考功フィジカルコーチの4人が退任することを発表しました。各コーチがクラブ公式HPを通じて、コメントを発表しています。11月29日には、2023年より指揮を執った秋葉忠宏監督の退任を発表。残り1節となった今シーズンは、勝ち点「44」の13位につけ、J1残留こそ決めましたが、来シーズンの飛躍を狙い、スタッフの刷新を図ります。【