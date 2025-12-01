利上げの是非について、日銀の植田総裁は、今月の会合で「適切に判断したい」と述べました。日銀の植田総裁は1日、名古屋市で講演を行い、今月18日から19日に行われる金融政策決定会合で、「利上げの是非について適切に判断したいと考えています」と述べました。利上げの判断について、植田総裁は今年10月、アメリカの関税政策の影響や国内企業の賃上げ動向をみてタイミングを図りたい考えを示していました。植田総裁は「アメリカ