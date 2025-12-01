宝塚歌劇団花組トップスター・永久輝せあ主演のドイツ発ミュージカル「Goethe（ゲーテ）!」が1日、大阪・梅田芸術劇場で初日を迎えた。 【写真】宝塚花組公演「Goethe!」で渾身の演技を見せた永久輝せあ聖乃あすかと美の共演 ドイツ国内のメジャーミュージカルを手掛けるチームが制作、ドイツの気鋭クリエーターたちによって創り上げられた新作ミュージカルで、202