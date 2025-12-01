【モデルプレス＝2025/12/01】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の鶴房汐恩が、年内をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することがわかった。12月1日、所属事務所の公式サイトにて発表された。【写真】JO1、9人で「Mステ」登場の裏側◆JO1、鶴房汐恩が年内で活動終了所属事務所は「鶴房汐恩に関するご報告」と題したお知らせを掲載。「このたび、弊社所属