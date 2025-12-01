『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』の表彰式が1日、都内で行われ、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」で年間大賞を受賞した高市早苗首相が登壇した。高市早苗首相「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」は、自民党総裁に選出された高市首相が、決意を表明した際に述べた言葉。働き方改革でワークライフバランスも定着してきた今、「ワークライフバランス