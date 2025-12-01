事業戦略を説明する村田製作所の中島規巨社長＝1日午後、横浜市西区村田製作所は1日、主力製品の積層セラミックコンデンサー（MLCC）について、人工知能（AI）サーバー向けで2030年度の需要予測が、25年度比で3.3倍になるとの見方を示した。AIサーバーの処理能力が高まる中で搭載される数が増えており、昨年11月に発表した中期方針の予測を上方修正した。横浜市内で事業戦略を説明した中島規巨社長はAIサーバー向けのMLCCにつ