映画監督の菅原浩志（すがわら・ひろし）さんが１１月１２日、膵臓がんで死去した。７０歳だった。告別式は近親者で済ませた。北海道出身。米国で映画製作を学び、１９８８年公開の「ぼくらの七日間戦争」で監督デビューし、高い評価を得た。「ほたるの星」、「カムイのうた」などを手がけた。