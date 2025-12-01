林芳正総務相林芳正総務相の資金管理団体「林芳正を支える会」が1日、二つの政治団体からの寄付金計105万円が不記載だったとして政治資金収支報告書を訂正した。内訳は全国商工政治連盟からの100万円とTKC全国政経研究会からの5万円。修正後の寄付額は計1939万円となった。