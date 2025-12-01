代表的な暗号資産のビットコイン（ゲッティ＝共同）政府、与党が暗号資産（仮想通貨）の取引で生じた利益にかかる所得税などの税率を、一律20％とする方向で検討していることが1日、分かった。現在は給与などと合算して所得を算出するため最大55％の税率が適用されているが、株式などと同様、他の所得と分離して課税する方式に改める。重い税負担を避けられるようにする。国民の運用の幅を広げ、資産形成を促すのが狙い。2026