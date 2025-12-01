記録的な豪雨に見舞われ、各地で洪水被害が相次いでいる東南アジア。インドネシアでは、孤立状態となっていた日本人のうち7人が救助されました。広い範囲で洪水や土砂災害に見舞われているインドネシア西部のスマトラ島。豪雨の影響により橋の崩落なども相次ぎ、上空からの映像では住宅や道路が浸水している様子が確認できます。スマトラ島ではこれまでに502人が死亡、500人以上が行方不明となっています。そうした中、スマトラ島