広島県の広陵高校野球部で上級生が下級生に暴力をふるった問題で、生徒2人が書類送検されたことがわかりました。【映像】暴力問題があった広陵高校広陵高校野球部では1月、当時1年生の部員が寮で禁止されているカップラーメンを食べたとして、当時2年生の部員から暴力を受けていました。広陵高校によりますと、この問題に関与した現在3年生の生徒2人が暴行の容疑で書類送検されたと12月1日朝、警察から連絡があったというこ