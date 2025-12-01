「高級車をすぐに納車できる」と嘘の話を持ちかけ、自動車販売会社から現金をだまし取った疑いで男が逮捕されました。会社役員の田中剛容疑者（54）は2023年、自動車販売会社に「キャンセルされたアルファードがあってすぐに納車できる」などと嘘を言い、納車もせずに約970万円をだまし取った疑いが持たれています。田中容疑者は複数の会社に対し、自動車メーカー幹部と一緒に映る写真を見せて信じ込ませ、「高級車を優先的に購入