¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÍèµ¨¿ØÍÆ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·èÄê¸øÉ½¤òÁ°¤Ë³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°¤ÎÀ¼¤ÏÍÍ¡¹¤À(C)Getty Images¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È±¿Ì¿¤Î»þ¡É¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î30Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥­¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢Ì¤·èÄê¤À¤Ã¤¿2026Ç¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö12·î2Æü¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ÎF1¤Ç¤Î¾­Íè¤Ë¤â¤è¤¦¤ä¤¯°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨