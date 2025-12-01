◆茶葉の価格や資材、エネルギー価格高騰などを受けコカ・コーラ ボトラーズジャパンは、緑茶製品(22品目)について、2026年3月1日出荷分から価格を改定する。対象は、緑茶製品の「綾鷹」で、メーカー希望小売価格(税抜)は6.3〜12.1%の範囲で引き上げる。22品目のうち21品目の価格改定は2025年10月以来となる。主な製品の価格変更は次の通り(いずれも税抜価格)。「綾鷹」、「同 茶葉のあまみ」、「同 濃い緑茶」、「同 黒豆ほうじ茶