バレーボールＳＶリーグ女子、アランマーレ山形はきのうとおととい、アウェーでＰＦＵと対戦しました。 先月９日の岡山戦以降、勝利が遠ざかっているアランマーレ山形。 きのうとおととい、アウェーでＰＦＵと対戦しました。 序盤、吉村の活躍などで終始リードを守ったアランマーレが第１セットを先取します。 幸先良くスタートしたアランマーレでしたが、