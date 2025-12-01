バスケットボールＢ２リーグの山形ワイヴァンズは、きのうとおとといホームで青森と対戦。接戦を制し、見事２連勝です。 東地区６位のワイヴァンズは、東地区７位の青森とホームで対戦しました。 紫のユニフォームのワイヴァンズは、第１クォーター青森にリードされるものの、第２クォーターに入ると、ドアソンが次々と得点を重ね逆転に成功します。 その後、青森