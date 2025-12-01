クマの出没が相次いでいます。 【画像】中学校の敷地内からクマ 山形市では土曜日から日曜日にかけてクマが立て続けに確認され周辺では警戒が続いています。 こちらは、きのう山形市内で撮影された映像です。画面右側に見えるのは中学校です。 パトカーが付近を警戒する中、中学校の敷地からクマが現れました。 「クマいます。クマいますよ！クマいます。外出ないで！外出ないで、クマいます」 きのう敷地内でクマが確