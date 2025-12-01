ドライバー不足が深刻となる中、セブン-イレブン・ジャパンや三井物産流通グループなどが、自動運転トラックによる配送の実証実験を開始しました。実証実験は、1日から来年の4月まで、セブン-イレブンの商品を載せたトラックで行います。関東と関西を結ぶ高速道路の一部で、ドライバーが乗った状態で自動運転するということです。セブン-イレブン・ジャパン山口繁QC・物流管理本部長「結果的に配送コストの方にも良い影響がでて