「トヨタの高級車をすぐに納車できる」などとウソを言って現金をだまし取ったとして、自動車販売店のオーナーだった男が逮捕されました。警視庁によりますと、田中剛容疑者は2023年、トヨタのアルファード1台を「すぐに納車できる」などとウソを言って、東京・品川区の自動車販売店からおよそ970万円をだまし取った疑いがもたれています。自動車販売店が「いつまでたっても納車されない」と警視庁に相談し、事件が発覚しました。調