叩きつけるような強い雨。北海道千歳市で１２月１日午前１１時ごろに撮影された映像です。そしてこちらは、午後１時前に最大瞬間風速１８．７メートルを観測した石狩市です。強風で街路樹がしなりながら大きく揺れています。 １日の道内は急速に発達した低気圧の影響で、日本海側を中心に一時、暴風警報が発表されました。最大瞬間風速は午後５時までに稚内市の宗谷岬で３３．３メートル、留萌地方の焼尻島で３０．