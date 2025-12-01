登山のときに知っているとちょっとお得な天気図の知識について解説します。今回は「高気圧・低気圧編」です。なぜ登山に天気が重要なのか登山のために天気予報を見ている時、「この雨マークはどうしてついているのだろう？」「この天気予報はどれくらいの確率で当たるのだろう？」と疑問に思うことはありませんか？実は、天気予報で表示されている天気マークの傾向をある程度把握する方法があります。気象予報士ほどの知識が必要と