警視庁開発の防犯アプリ「デジポリス」の新機能発表式典に、特別防犯支援官として参加した元「TOKIO」の城島茂さん（右）ら＝1日午後、警視庁過去最悪の被害額を更新している特殊詐欺を防ぐため、警視庁は1日、詐欺に多用される国際電話のブロック機能を、同庁開発の防犯アプリ「デジポリス」に搭載した。スマートフォンにアプリを入れて機能を有効にすれば、スマホ内に登録のない国際電話や、同庁が詐欺への悪用を確認した番号