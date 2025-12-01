元TOKIOの国分太一さんの会見を受け、日本テレビの福田社長が「答え合わせをするまでもない」と関係者の保護を優先する姿勢を改めて示しました。先週、記者会見を行った元TOKIOの国分太一さん。コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビのバラエティー番組を降板。会見で何度も繰り返し訴えたのが…国分太一さん「私の過去の行動が日本テレビからコンプライアンス違反に認定されている可能性もあるかと思います。そうした事柄も