名古屋市営地下鉄の名古屋駅で12月1日、AIを活用して、安全な利用を呼び掛ける取り組みが始まりました。名古屋市では2023年10月から、条例でエスカレーターに立ち止まって乗るよう義務づけています。そこで、エスカレーターを歩いている人をAIを搭載したセンサーが検知し、「立ち止まってご利用ください」などと注意を呼びかけるシステムを導入しました。20代女性：「（アナウンスを聞いて）