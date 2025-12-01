「クリスマスの女王」ことマライア・キャリーが代表曲「恋人たちのクリスマス」で過去３０年間に７５００万ポンド（約１５５億円）を稼いでいたことが分かった。英紙サンが先日、報じた。マライアは例年通りに米ラスベガスのＭＧＭホテルでクリスマスショー（１２月１３日まで）を開催中だ。クリスマスシーズンが到来すると必ず街に流れる１９９４年の名曲「恋人たちのクリスマス」（オール・アイ・ウォント・フォー・クリスマス