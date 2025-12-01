フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１１月２９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球名？迷？コンビ」。ともに阪神でプレーし、明るいキャラクターで人気者となった関本賢太郎氏、今成亮太氏のコンビが登場した。関本氏は、今成氏が日本ハムからトレードで移籍してきた日のことを振り返り、第一印象は良くなかったと述懐。「タイガースって、伝統と規律を重んじる名門チ