特別ランチの「そばのペペロンチーノ」おかやま晴れの国食堂 人口減少が進む中、活性化に取り組んでいる地域をPRするため、特産品を使ったランチの提供が1日、岡山県庁で始まりました。 岡山県庁の食堂で提供が始まった特別ランチです。美作市旧梶並小学校区のこんにゃく芋で作られた「刺身こんにゃく」のマリネ、新見市草間で作られたそば粉、真庭市二川地域で採れた「土居分小菜」、井原市大江地区のにんにく