日向坂４６の松田好花が１日、来年２月でのグループ卒業を発表した。松田はこの日、「この場所が好きだから」のタイトルで」自身の公式ブログを更新。「けやき坂４６、日向坂４６、活動を始めて合わせて８年半が経ちました」との書き出しの後「私は日向坂４６を卒業しますと宣言。来年２月末で日向坂４６としての活動を終了することを明かした。長文のブログの中で松田は卒業を決めるまでの思いをつづり、「この世界は夢を見