ＪＲＡは１２月１日、東京都渋谷区の場外勝馬投票券発売所・ウインズ渋谷のリニューアル工事を行うことを発表した。工事期間は２０２７年１月から２０３１年秋ごろで、現在のウインズ渋谷は２０２６年末で営業を休止する。２０３１年秋にオープン予定の新「ウインズ渋谷」は、定員制有料席フロア「エクセルフロア」を設置。一般フロアの馬券発売はキャッシュレス投票システム「ＵＭＡＣＡ」専用となる予定という。