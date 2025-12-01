312psの後輪駆動か529psの四輪駆動2024年に472万台ものバッテリーEVを販売した、中国のBYD。今回試乗したシーライオン7は、4ドアサルーン、シールのクロスオーバー版といえる。スタイリングの主張は若干弱いが、英国では同社4台目の量産モデル。日本でも販売が始まった。【画像】529psの四駆でシャープな加速BYDシーライオン7サイズの近い電動SUVはコレ全136枚英国仕様のパワートレインは3種類。スタンダードレンジの駆動用