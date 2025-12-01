岡山市役所 岡山市によりますと、1日、市内の幼稚園、小学校、中学校で、新たに計634人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 岡山市の幼稚園・小学校・中学校・高校の合わせて36施設が、休校（小学校１）、学年閉鎖（幼稚園2・小学校1）、学級閉鎖（幼稚園1・小学校18・中学校7・高校6）の措置をとりました。 岡山県は11月28日、県下全域にインフルエンザ注意報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛