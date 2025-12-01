去年3月、由利本荘市で同居する姉を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判が始まりました。弁護側と検察側は起訴内容については争わない姿勢を示していて、量刑が大きな争点となっています。起訴されているのは、由利本荘市の無職・齋藤紘一被告33歳です。起訴状などによりますと、齋藤被告は去年3月、自宅で、同居するの姉の胸や背中を殺意をもって包丁で複数回突き刺し殺害した殺人の罪に問われています。1