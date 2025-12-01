土地や建物の取得状況の把握を推進する法案を衆院事務総長（中央）に提出する立憲民主党の議員＝1日午後、国会立憲民主党は1日、土地や建物の取得状況の把握を推進する法案を衆院に提出した。政府に国土の適切利用を確保する責務があると規定し、所有者に関する情報収集を定めたが、外国人が対象になるとは明記しなかった。森山浩行衆院議員は提出後、記者団に「外国人差別や排外主義に陥らないところに力点を置いた」と強調した