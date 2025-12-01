県議会は、1日から一般質問が行われています。市街地に出没するクマへの対策について問われた鈴木知事は、人とクマとのすみわけをはかるためのゾーン設定を市町村とともに進め、年明けの早い段階までにとりまとめたいと述べました。県議会の一般質問では、質問に立つ議員8人のうち7人がクマ対策に関する質問をする予定です。初日の1日は、市街地に行動範囲を広げたクマへの対策について質問があり、鈴木知事は次のように述べ