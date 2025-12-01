2日からは医療機関を受診する際、原則としてマイナ保険証か資格確認書の提示が必要となります。移行前の最終日となった1日も移行にためらいの声が聞かれました。■マイナンバーカードを求めて…1日朝、マイナンバーカードセンターの前で営業開始を待つ人の列。藤田歩実記者・南海放送「あす、従来の保険証が期限を迎えるということで、手続きに訪れる人の姿が見られます」窓口はほぼ満席。待機スペースにも多くの人が。1日で従来の