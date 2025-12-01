日向坂46の松田好花（26）が1日、公式ブログを更新し、来年2月いっぱいでグループを卒業すると発表した。「けやき坂46、日向坂46、活動を合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」とし、「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます」「自分でもそう思えるくらい活動を続けることができて良かったなって思っています」