今年も残すところあと一か月となりました。新年に向けた準備が各地で進められるなか、横手市では来年の干支「午」をかたどった土の鈴＝土鈴づくりが盛んに行われています。紅白を基調にした縁起の良い色合いが目を引く来年の干支「午」の土鈴。JR横手駅西口に工房を構える中山人形店では、来年の干支午の土鈴づくりが盛んに行われています。県の伝統的工芸品に指定されている中山人形は、明治時代初期に旧平鹿町の中山地区で作られ