10月20日に会社更生開始決定を受けた中川企画建設（株）（TSRコード:570143934、大阪市）は12月1日、（株）地域みらいグループ（TSRコード:870535358、福岡市）をスポンサーに選定した。また、三井住友銀行がDIPファイナンスとして融資枠を設定する。中川企画建設は老舗の土木建築業者として地盤を形成し、2022年5月期にピークとなる売上高283億7665万円をあげた。しかし、メガソーラー（再生エネルギー）事業でトラブルが発生