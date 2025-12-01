俳優の山本學（88）が、1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演した。【写真】元気な姿で番組に出演した山本學“俳優界の重鎮”と紹介された山本は、18年前に愛妻を失くし、3年前には弟の俳優・山本圭さんも亡くなったばかり。そんな學だが、3年前から「幻視」を見るようになり病院に行ったところ、「認知症」の一歩前の「軽度認知障害」と診断されたという。症状に気づいたのは「いきなり図形が壁に見