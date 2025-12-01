タレントの森脇健児さんと、ＭＢＳの藤林アナウンサーが一日警察署長に。歳末警戒を呼びかけました。１２月１日、大阪府警港署の一日署長を務めたのは、タレント森脇健児さん。港署管内では今年、特殊詐欺の被害総額が去年の同時期と比べて約１２倍となる１億円にのぼっています。森脇さんのライフワークである「走ること」にちなみ、署員らと走りながら、すれ違う市民らに特殊詐欺への警戒を呼びかけました。森脇健児さ