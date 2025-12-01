週明け1日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比93銭円高ドル安の1ドル＝155円37〜39銭。ユーロは62銭円高ユーロ安の1ユーロ＝180円33〜37銭。日銀の植田和男総裁が1日、月内に開く金融政策決定会合で「利上げの是非について、適切に判断したい」と述べた。市場では日銀による早期の追加利上げ観測が広がり、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。市