石川県輪島市の輪島港＝11月（ドローンから）石川県内最大級の漁獲量を誇った輪島港（輪島市）は、昨年元日の能登半島地震の地盤隆起で深刻な打撃を受けた。間もなく地震発生から2年となる中、しゅんせつなど復旧作業が進み、徐々に船の操業は再開しているが、漁獲量は地震前の4割ほど。「漁が十分にできないままだと乗組員が離れ、今後の確保が大変になる。工事と同時進行で再開していくしかない」。関係者の懸命の努力が続いて