「ダイヤモンドアスリート」に認定された女子中長距離のドルーリー朱瑛里。左はプレゼンターとして出席した男子短距離のサニブラウン・ハキーム＝1日、東京都新宿区日本陸連は1日、次世代の有望選手を育成する「ダイヤモンドアスリート」の第12期認定式を東京都内で行い、女子中長距離のドルーリー朱瑛里（岡山・津山高）、男子110メートル障害で20歳未満の日本記録を持つ古賀ジェレミー（東京高）らが出席した。ダイヤモンド