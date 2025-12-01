タレントの柳原可奈子（39）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。夫との出会いとプロポーズについて明かした。19年に一般男性と結婚、現在は6歳と3歳女児の母の柳原。夫との出会いを聞かれると「お見合いみたいな感じで。私、ボクシングジムに通ってて、そこのジムのオーナーさんがほんといろんな人のキューピッドをしてるっていうことで、『私、彼氏が欲しいんで紹介してくだ