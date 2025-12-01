グラビアアイドルの山田あい（22）が1日までに、インスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。山田は、発売中の「ヤングジャンプ」のグラビアを飾っており「おはあいヤングジャンプ見てくれた〜？？お迎えしてとんでもなく派手派手な週末を一緒に過ごそおなかなかどれも驚かされる衣装です」。くびれの上までカットされたハイレグ水着姿や、ヒョウ柄の羽織に、ピンクの破けたストッキングをはいた、撮影のオフショッ