食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2025年12月1日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。忙しい日の味方がズラリ今週は、疲れた日の夕食作りに助かる便利な食料品を中心に値下げ中です。●大阪王将 羽根つき餃子 12個商談時使用売価496円のところ、6.4割引の177円に。●AJINOMOTO 洋食亭 ハンバ